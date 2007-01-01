В Калуге на гендиректора швейной фабрики завели уголовное дело

Руководителя частной компании подозревают в невыплате заработной платы, сообщили 19 марта в управлении Следственного комитета по Калужской области.

О проблеме рассказали работницы фабрики, которые обратились к руководителю калужского следственного управления Марку Харламову.

- По предварительным данным, в течение 2024 года двенадцать работниц организации не получали заработную плату, - заявили в СК. - Общая сумма задолженности составила более одного миллиона рублей.

Уголовная статья предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас ведется расследование.