В Калужской области задержали женщину с крупной партией наркотиков
Жительнице Обнинска грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили 18 марта в полиции.
Полицейские получили информацию о наличии у нее запрещенных веществ и остановили женщину, когда она ехала на машине по трассе М3 «Украина».
У подозреваемой нашли 10 граммов амфетамина. А при обыске в гараже обнаружилось еще более 300 граммов запрещенных веществ.
Как полагает следствие, она собиралась продавать наркотики.
Ведется расследование уголовного дела.