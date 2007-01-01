-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области задержали женщину с крупной партией наркотиков
Криминал

В Калужской области задержали женщину с крупной партией наркотиков

Жительнице Обнинска грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили 18 марта в полиции.
Дмитрий Ивьев
18.03, 17:09
0 400
Фото: УМВД по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Полицейские получили информацию о наличии у нее запрещенных веществ и остановили женщину, когда она ехала на машине по трассе М3 «Украина».

У подозреваемой нашли 10 граммов амфетамина. А при обыске в гараже обнаружилось еще более 300 граммов запрещенных веществ.

Как полагает следствие, она собиралась продавать наркотики.

Ведется расследование уголовного дела.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJLZXd3U2tpR3ltcjNkSUxKTnZOK2c9PSIsInZhbHVlIjoiLy90WkdkeWJvb05zY1Y4MU51Tm9DQm1VWVdUUTRPTUtDRmxJT040WUtLR3gzYTA1SEp5V2R1QmJ3Yis4dUdaYUFxaUZWVXNpdHRKU0l0dFFYcE1iWXpJMlFkY1JPYU1SUWI3VGxUbmJ1L0Nnc2pGSng2TXB3MlNMYzZtL1hnRWNaLzBJNmIyNmRSZklTMlhjV0Ntb0FJZjBSQkhUbEhzQ3VaTm1hakJVeU54dWlZV2Z4UUdITGpBaHJIcVRZZWl1Y2loOHRPd25yN2poTFhNVEh5RlpWTXF2c1Byci9ZYmtuRHFNaCtKbitoTDlXQ0ZLVnoycW4rQVl1RHB5eXNqZS9iV2MvZHk4RFZHbm5VTlZFYjAzYWdmUHMzQ2I1T3NkQnpadlVSK2xneDRnQ3hidkpjU1h1MXRYL04ybE1PdktEN01nS0ZjaEtCdzM2NEtSQWxwbU8zTlZvOFpVWHRNcWxKMWx3RGZsbDdLSXpZMnZaTDdqV3gyZ3ZZY2JzcVUxbVNmMmp5NWYxUWZtOTJhUTZ6b08vRFNXdmMzbXp2cmZsUTFscXlJLzY3RFhjRU90OW1Wcm95R1AvVC8xamt3QyIsIm1hYyI6IjU1ZjE4ZDVhYWE5MzM4MTE3ZmFjNmQwZGQyMzFiMjQxMGVlOGM0MWIxMjUwY2M0ZGJjN2IxNzBhYWQ5MmQ3NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVYYmY2WndmVmZYd1JYejR0Mm5TMVE9PSIsInZhbHVlIjoiTjhJcCs3T0NjektxU3ZIdXZMNnc4ZEhSNEdncy9qNFVSZVZPYnF3S00wTlpFQm14NVJ4OVB2UlBhTlhEd0xrdnJRRXVQVmhRVHpmSXRTUmpxVzUwWWx2bWMwNnRzckxRd3dReXFuc3NUOFlWZmZOMnJvejROektXcEYyVDFsMEtCUUNHR3Q1cTY0OVN5SElFOGdHdDU2WWlROGh0MFVsV0xld1BvN1dYMGJjTXQrbFI1QWZJQUlsR3F4cFptdmExdjhnSVMyLzRhYU9FWUVNSEc5QnFRNEN4YjJ2TU5RQzQ2WkYyVFZIOVRJeTBBSkttVWhxN0FSbmc0SzRpVm1hdzZ5SVNZbER5WitWeTYwOWYreE14SG1xeEpOK3ZlNDRCV3gxMHVubFVRY1l4MW5TYTArbDBuRU1wTGp2b2RJcUsrWEEyb0tiWkdxR3c4YTZUUUdkbTJZVTFPcmpIVjJzVEpxdjJLZjlldnNyblp1YkhyeVFKVDZTUVcwYURVaEJJU3BqbUNpSnU4MW0vUHlKZ3ljZkkrSG43RHliVTB6VWxZenZ1RTgyWGpNZjZzaUxzcjdrRmdJNzN6cFo5dURvZUQwaGlZR1NxTU04UmNHVTNTYTNsTmRML1ArZC83MzFUeXZ5c1hKYk1VUjg2cWh2ZGRmRXFCSnFWTzBuUVd1c2tBL1ZJcWtuU21mbGM2OVBsd1g5TjB1LzBkNUF3K3pLQnJIZzc1ZnkxQWc3b2Q1VXdsa2pDa0NNZzNyelJpdDM1d1puN0dyendUT2phK2c3UmkzZmtwR29abnpCS2NkQkRra0pnQ3hneFV4Yk44b0htaXJJVENNclMwa25DRU0raiIsIm1hYyI6IjgwZTU0ZjBiN2RhY2Y3NDg4YzYxMmMyYTE0YzA2NjI2M2EwY2YyZWZjYWQ5MzNmZGJlNTNiYTY1ZDQwMmZlNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+