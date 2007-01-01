В Калужской области задержали женщину с крупной партией наркотиков

Жительнице Обнинска грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили 18 марта в полиции.

Фото: УМВД по Калужской области.

Полицейские получили информацию о наличии у нее запрещенных веществ и остановили женщину, когда она ехала на машине по трассе М3 «Украина».

У подозреваемой нашли 10 граммов амфетамина. А при обыске в гараже обнаружилось еще более 300 граммов запрещенных веществ.

Как полагает следствие, она собиралась продавать наркотики.

Ведется расследование уголовного дела.