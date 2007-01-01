В Калужской области арестовали мужчину, который поджег свою мать
35-летний мужчина будет находиться за решеткой в ходе расследования уголовного дела, рассказали 18 марта в прокуратуре региона.
Жуткий случай произошел вечером 15 марта в Боровске.
Мужчина облил свою мать и дом на улице Степана Разина бензином и поджег.
60-летняя женщина получила ожоги 90% тела. Сейчас она находится в больнице в Калуге.
Конфликт начался из-за того, что женщина не дала сыну телефон, сообщал ранее «РЕН ТВ».
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве особой жестокостью, рассказали в Следственном комитете. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.