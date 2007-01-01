По делу о смертельной ссоре в клубе Козельска задержали двух женщин

Вечером 17 марта управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что мать и дочь задержаны на 48 часов.

Следствие будет просить суд оставить их под стражей.

Как мы уже рассказывали, конфликт произошел в ночь на 9 марта в заведении «Майами».

Изначально в сети появилась информация, что мужчина пытался познакомиться с одной из дам, а те позвали третью подругу и избили его. Пострадавший умер.

Правоохранительные органы предварительно сообщали, что смерть наступила из-за отрыва тромба. Однако сейчас еще ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины.

Также выяснилось, что той же ночью мать и дочь избили в кафе другую женщину.

Сами подозреваемые в течение недели лежали в больнице.

По обоим этим случаям уголовные дела соединены в одно производство.

Ведется расследование.