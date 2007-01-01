В Калуге подросткам вынесли приговор за поджог вышки сотовой связи

Двоих молодых людей отправили в воспитательную колонию на 7 и 8 лет соответственно, сообщили 17 марта в управлении ФСБ по Калужской области.

Поджог произошел у деревни Красный Городок Ферзиковского района рядом с Калугой.

Следователи установили, что калужане действовали по заданию спецслужб Украины. Обещанных денег за свои действия калужане не получили, а в течение суток их задержали.

Молодых людей признали виновными по статьям о госизмене и теракте.