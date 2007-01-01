В Калужской области задержали троих офисных воров

Мужчины взламывали окна и двери и забирали из офисов деньги, сообщили 14 марта в полиции.

Задержанным 23, 24 и 38 лет.

Один из них забирался в помещения, а двое других следили за обстановкой на улице.

К кражам они готовились заранее, изучали график работы и систему охраны.

Если сейф не получалось вскрыть на месте, воры увозили его в гараж.

На данный момент уже известно о семи преступлениях. Общий ущерб оценивается в миллион рублей.

Ведется расследование уголовного дела.