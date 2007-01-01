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Криминал

Похитителей батарей задержали в Калужской области

Радиаторы пытались украсть с территории предприятия в Малоярославце.
Дмитрий Ивьев
14.03, 10:13
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Воров спугнула вахтер соседней организации, которая нажала на тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии нашли машину виновников и их самих. Мужчин передали полицейским.

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