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Криминал

Телефонного мошенника задержали в Калужской области

В кражах денег со счетов обвиняют мужчину из Малоярославецкого района, сообщили 13 марта в полиции.
Дмитрий Ивьев
13.03, 11:45
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Он находил в интернете объявления о продаже различных вещей, звонил продавцам под видом покупателя и говорил, что готов сразу же перевести деньги за покупку. В ходе разговора он убеждал дать ему реквизиты карты и код из СМС.

В итоге три человека лишились крупных сумм, которые вор перевел с их счетов. В общей сложности он получил около 215 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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