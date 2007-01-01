Телефонного мошенника задержали в Калужской области

В кражах денег со счетов обвиняют мужчину из Малоярославецкого района, сообщили 13 марта в полиции.

Он находил в интернете объявления о продаже различных вещей, звонил продавцам под видом покупателя и говорил, что готов сразу же перевести деньги за покупку. В ходе разговора он убеждал дать ему реквизиты карты и код из СМС.

В итоге три человека лишились крупных сумм, которые вор перевел с их счетов. В общей сложности он получил около 215 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.