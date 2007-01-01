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Новость дня Криминал

В Калужской области военным собирались выслать посылку с бомбой

В четверг, 13 марта, ФСБ заявила о предотвращении терактов.
Дмитрий Ивьев
13.03, 10:02
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По версии спецслужб, завербованный Украиной россиянин должен был выслать бомбы военным из Калужской области, Москвы, Воронежа, Краснодарского края, Саратовской, Тверской, Ростовской и Нижегородской областей.

Взрывные устройства маскировались под подарочные парфюмерные наборы. Взрыв должен был произойти при вскрытии.

Виновника задержали в Первоуральске, сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Также ищут тех, кто изготовил бомбы.

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