В Калужской области военным собирались выслать посылку с бомбой
В четверг, 13 марта, ФСБ заявила о предотвращении терактов.
По версии спецслужб, завербованный Украиной россиянин должен был выслать бомбы военным из Калужской области, Москвы, Воронежа, Краснодарского края, Саратовской, Тверской, Ростовской и Нижегородской областей.
Взрывные устройства маскировались под подарочные парфюмерные наборы. Взрыв должен был произойти при вскрытии.
Виновника задержали в Первоуральске, сообщили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Также ищут тех, кто изготовил бомбы.