Калужанину грозит семь лет колонии за сообщения с оправданием терроризма

Публикации в соцсетях он сделал в мае 2023 года, а дело завели прошлой осенью.

Фото: СК по Калужской области.

Житель Калуги одобрял теракт, произошедший на территории России, сообщили 12 марта в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Следователи и криминалисты осмотрели мобильные устройства и компьютеры, которые были изъяты в ходе обыска в квартире обвиняемого, - прокомментировали в СК. - На этих устройствах были обнаружены файлы, размещенные обвиняемым, а также материалы, подтверждающие его позицию о признании правильными идеологии и практики терроризма.

На время расследования мужчине было запрещено пользоваться интернетом.

По уголовной статье ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.