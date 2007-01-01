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Новость дня Криминал

Бастрыкин занялся скандальным делом о смерти мужчины в Козельске

Дмитрий Ивьев
11.03, 20:44
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Об инциденте в Калужской области, где мужчина погиб после ссоры в кафе с тремя женщинами в ночь на 9 марта, стало известно главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Он поручил калужским следователям представить доклад на этому тему.

Напомним, накануне в федеральных СМИ появилась информация, что три женщины отмечали 8 марта и до смерти избили мужчину, который хотел с одной из них познакомиться.

Позже Следственный комитет рассказал, что причиной смерти стало не избиение, а оторвавшийся тромб.

Сестра умершего мужчины не согласна с такими выводами.

Ведется расследование уголовного дела.

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