Калужане попались на краже алкоголя в супермаркете

Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили в ведомстве.

Преступление произошло минувшей осенью в селе Воскресенское Ферзиковского района.

По версии следствия, 37-летний житель Калуги и его 52-летний собутыльник из Воскресенского были пьяны и пришли в магазин за добавкой.

Они взяли спиртное с полки, спрятали несколько бутылок под одежду и ушли.

Попались мужчины, когда еще раз решили своровать спиртное спустя месяц после первого случая.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.