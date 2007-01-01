Калужане попались на краже алкоголя в супермаркете
Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили в ведомстве.
Преступление произошло минувшей осенью в селе Воскресенское Ферзиковского района.
По версии следствия, 37-летний житель Калуги и его 52-летний собутыльник из Воскресенского были пьяны и пришли в магазин за добавкой.
Они взяли спиртное с полки, спрятали несколько бутылок под одежду и ушли.
Попались мужчины, когда еще раз решили своровать спиртное спустя месяц после первого случая.
Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.