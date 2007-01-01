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Криминал

Калужане попались на краже алкоголя в супермаркете

Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили в ведомстве.
Дмитрий Ивьев
10.03, 13:16
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Преступление произошло минувшей осенью в селе Воскресенское Ферзиковского района.

По версии следствия, 37-летний житель Калуги и его 52-летний собутыльник из Воскресенского были пьяны и пришли в магазин за добавкой.

Они взяли спиртное с полки, спрятали несколько бутылок под одежду и ушли.

Попались мужчины, когда еще раз решили своровать спиртное спустя месяц после первого случая.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

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