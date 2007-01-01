Калужская мошенница стала миллионершей на коровах

Этот случай произошел в Мосальском районе, сообщили 8 марта в прокуратуре региона.

Местная ферма разместила объявление о продаже крупного рогатого скота. На него откликнулась 51-летняя женщина.

Она по телефону рассказала, что хочет купить животных, и попросила удалить объявление с сайта. А если кто-то будет интересоваться, то говорить, что коровы принадлежат ей.

Объявление с сайта действительно убрали. Но женщина тут же создала свое. Там она указала, что продает коров по адресу фермы, но со своими контактами и меньшей ценой.

- На указанное объявление откликнулись покупатели, по прибытии для осмотра животных работниками организации им было сообщено о том, что обвиняемая является собственником животных, после чего на счета, которые были указаны обвиняемой, покупателями переведены денежные средства в размере 1,3 миллиона рублей, после чего связь с ней пропала, денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - прокомментировали в прокуратуре Калужской области.

Теперь мошеннице грозит до 10 лет колонии.