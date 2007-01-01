+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужская мошенница стала миллионершей на коровах
Криминал

Калужская мошенница стала миллионершей на коровах

Этот случай произошел в Мосальском районе, сообщили 8 марта в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
08.03, 10:30
0 2086
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местная ферма разместила объявление о продаже крупного рогатого скота. На него откликнулась 51-летняя женщина.

Она по телефону рассказала, что хочет купить животных, и попросила удалить объявление с сайта. А если кто-то будет интересоваться, то говорить, что коровы принадлежат ей.

Объявление с сайта действительно убрали. Но женщина тут же создала свое. Там она указала, что продает коров по адресу фермы, но со своими контактами и меньшей ценой.

- На указанное объявление откликнулись покупатели, по прибытии для осмотра животных работниками организации им было сообщено о том, что обвиняемая является собственником животных, после чего на счета, которые были указаны обвиняемой, покупателями переведены денежные средства в размере 1,3 миллиона рублей, после чего связь с ней пропала, денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, - прокомментировали в прокуратуре Калужской области.

Теперь мошеннице грозит до 10 лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkI1ZFh0ZHVrYUhTRll1SU9lamxTT3c9PSIsInZhbHVlIjoiM2dxL2d6OUJPSlluT1NjRnhvODNQLys1WG9VZ25NNTFXNlk1R1BteUI0WDV1b3IxYW1KZkhkVkMwdUt4SHNKbEVPRjRsWldWM1MyRWZKOGsxTG4rbTRnZzRYVENObUdWWXpQeVlxS0ZKMnFORk5US2pEOXlTQytTcjg1QWZXeXQ3cmVacUEwRmRUYWVXUmliL0g4cHFJcDJydmllbFFuMWw0QnIvazFiOGRwNDZsQ1VqVDF1blN1N1lLbkliS0pwZlo0b0s4T083V1NNeXVRQlk2aUVqbVhnMXdtSElXZGJyQll1Rk5RdDJmYWVzc1kwaGswZGpWZ0FJWVlJWFYwNTkzaCs1OWowRWFOUG12ZEZiaVVxTmFDZDQxVG95R0NSekdDcVdSOFpKMGFtdEdJTUdSWHFQYmJ0c2dSckk5WmFLbHN6L2h4SE9mRWorbHBmWmxZV2p4cUdyak1GS2ZlcmZwcTdpdjZNZ05oYitIOENQSE9wdkNwNWZMQjVLcjl2Z09jeWpLR2JITW1YL05ITGdmdGp5aVF1djJGalkxKytRVFZnbXVBdDJjRExiOXh5VWRmc1JJRFRvUUtvQkl3dyIsIm1hYyI6ImNiMTJiZDIxNzFlMjNlODMxOTQ1NjZiMTg3YmU1NWY5YTBlYzMwNzQ4ZDFkNmQzMDVmM2Y5NjBmYmFlMGE0N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5WMHNkd1dkVU9XbUNWMFhlNWpqK0E9PSIsInZhbHVlIjoiamFRUmgwcHVRM01oYm5zNno0TkNJTWVUV3RUQTVpRy9KUXdqTEZLZDRCaTBDY0FNcWVTK0s5OXJ5cnJqMkhLaHF4SzUwbXVyaTcwMFExNmJkRnNBcGFubTJGbzNXWDNqd256Y0tYdVlncTBRVWFQQlFmSDRkRkJOY293ZkQ1TWVEMTlkVUt4eXlBczFIcFRWSC9pbzhxd011SUJnV2RxQjJUczJJbmJYd2E3QU1UVjFwZkZqVHNLMy94dnk0ak4rc2RvK0cxeUgxVTRJbDZVaHZiR241WVFHaVR2T2lWMkVkU05aSFZLTmlQZGtKMHZYQ0swS29tUjRWYm54bUQ0b0UrRmdIdUpaLzZyN2FqVE1aTnBkL1pud3ZHWldiR3c4M0R1amE5OGZiaGUrbGlZVmQwdjZscnBFaDNsK1B4b1FqcVZ6VVFkTm9KRHdrZ0FPRmFYY0FWMDdZY29nUnBqV1c5Qy8xaWFVa0huakxuYWFQTnpyK2Zhcy92bWdIUG1FQ3E1azFrM0gxOThFL1hlMDhiemJCa0QwTTBXRXNPS29KNVZSbDhKNU5MM3pTM1pNVGNhWjBRZ0txZ2F0eHFaL1JNVWFJNE9EbGJkbzQ2a213cHhteDFGVVAxYkJRZFdUWmY5T3h2MlVXRkJVaXp1ZUgrUUxFZnQvSjVtaFhTbUtnNHVNbkhnUXNCaTZGSng4bjViajVCM2tiVVlqQmRKL05PVzNESm14M1F0amdnMXlGUXFNN0kwYm40M2lOWkt0Mnhsb3JjbTJqdDdRQ0w3T3BwU1oyT1NSU0FiSTE4cjk3UTI1T1p0V05KNDFibWRIb2h5c2xERjZZdlFTZURpNSIsIm1hYyI6IjNkYjhmYjJjMGJjMGJmZTdmOGMzOWMyNTAwZGEzMWY2MmYyYzljNzRhNThmZjgwNWI1NGIyYzFjNDAwNGM3ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+