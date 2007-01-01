Калужанка скачала файл на телефон и лишилась 100 тысяч рублей

Жительница областной столицы стала жертвой мошенников, сообщили 4 марта в полиции.

Она является индивидуальным предпринимателем. Женщине пришло сообщение от клиента с прикрепленным файлом. Калужанка скачала его на смартфон, но никаких новых приложений не обнаружила.

Вскоре женщина поняла, что ее аккаунт в мессенджере взломали. От имени калужанки по контактам начали рассылать сообщение с таким же файлом.

Одновременно с этим со счета женщины оплачивали покупки на маркет-плейсах.

В общей сложности она потеряла около 100 тысяч рублей.

Полиция ведет расследование уголовного дела.