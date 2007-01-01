Калужский бизнесмен убежал от правосудия в Объединенные Арабские Эмираты

Мужчину, который является гражданином другого государства, обвиняют в даче взятки.

Об этой истории 3 марта рассказали в управлении ФСБ по региону.

Предприниматель через посредника предложил чиновнику взятку в 1,4 миллиона рублей за принятие некачественных работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на сумму более 8 миллионов рублей.

Посредницу задержали при передаче денег. Она оштрафована на 4,2 миллиона рублей.

Сам бизнесмен улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.