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Новость дня Криминал

Калужский бизнесмен убежал от правосудия в Объединенные Арабские Эмираты

Мужчину, который является гражданином другого государства, обвиняют в даче взятки.
Дмитрий Ивьев
10:15 сегодня
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Об этой истории 3 марта рассказали в управлении ФСБ по региону.

Предприниматель через посредника предложил чиновнику взятку в 1,4 миллиона рублей за принятие некачественных работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на сумму более 8 миллионов рублей.

Посредницу задержали при передаче денег. Она оштрафована на 4,2 миллиона рублей.

Сам бизнесмен улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.

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