Калужская школьница перевела мошенникам миллион рублей, пока ее мама спала

Девочке, которая учится в восьмом классе в Жуковском районе, позвонила женщина, которая представилась завучем школы.

Она попросила у подростка код из сообщения – якобы для доступа к электронному дневнику.

Потом позвонил второй человек. Он сказал, что работает в Росфинмониторинге, а звонившая завуч на самом деле мошенница. Чтобы спасти сбережения семьи, девочку убедили отправить деньги на безопасный счет.

Из приложения одного банка школьница перевела 980 тысяч рублей. Второй банк заблокировал перевод, когда девочка пыталась отдать преступникам еще 475 тысяч.

Мама подростка все это время спала и была шокирована, когда проснулась.

Возбуждено уголовное дело, сообщили 28 февраля в прокуратуре Калужской области.