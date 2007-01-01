Лидера этнической группировки задержали в Калуге

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали лидера этнической преступной группировки, который занимался вымогательством денег у местных жителей.

Фото: кадр с оперативного видео ФСБ.

Как сообщили 28 февраля в пресс-службе УФСБ, уголовное дело уже возбуждено.

По данным ведомства, банда, состоящая из выходцев с Кавказа, совершала различные преступления - от обычных уголовных до экономических правонарушений. Возглавлял группировку уроженец Дагестана.

Подозреваемого взяли под стражу. Ему предъявлено обвинение статье «Вымогательство».

Подробности расследования пока не разглашаются в интересах следствия.