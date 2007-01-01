В Калуге раскрыта серия мошенничеств в пункте выдачи заказов

В полицию Калуги обратились представители одного из пунктов выдачи заказов с сообщением о подозрительных действиях клиента, который, возможно, причастен к мошенничеству.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

По версии следствия, молодой человек заказывал через интернет дорогостоящие мужские ремни. Получив товар в пункте выдачи, он внимательно осматривал его, а затем, пользуясь моментом, когда сотрудник отвлекался, подменял дорогой аксессуар на более дешевую модель, которую приносил с собой. После этого злоумышленник отказывался от покупки и покидал пункт выдачи с похищенным товаром.

Похищенные ремни фигурант продавал третьим лицам. На данный момент полицейские связали его с двумя эпизодами противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется расследование. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений в других пунктах выдачи заказов.

Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, рассказали 28 февраля в УМВД.