Появился окончательный приговор по громкому делу в калужской колонии

Апелляционный суд оставил без изменения решения областного суда в Калуге. Об этом стало известно 27 февраля.

Фото: СК по Калужской области.

Напомним, в поселке Товарково Дзержинского района трое заключенных создали ячейку незаконной экстремистской организации «АУЕ».

- Судебное разбирательство продолжалось почти год. Были допрошены, в том числе посредством сеансов видео-конференц-связи, десятки свидетелей, отбывающих лишение свободы в различных исправительных учреждениях, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области. - Сведения о личности некоторых свидетелей по их заявлениям потребовалось сохранить в тайне в связи с наличием угрозы для их жизни и здоровья. Судом были исследованы многочисленные видеозаписи и предметы криминальной субкультуры, изъятые в исправительной колонии.

Один из виновников получил 17 лет лишения свободы. Первые восемь лет он будет содержаться в тюрьме, а потом – в колонии особого режима. Еще два человека осуждены на 5 лет 1 месяц и 7 лет 6 месяцев соответственно.

Приговор вступил в законную силу.