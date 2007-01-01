-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Появился окончательный приговор по громкому делу в калужской колонии
Новость дня Криминал

Появился окончательный приговор по громкому делу в калужской колонии

Апелляционный суд оставил без изменения решения областного суда в Калуге. Об этом стало известно 27 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:11 сегодня
0 2880
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Напомним, в поселке Товарково Дзержинского района трое заключенных создали ячейку незаконной экстремистской организации «АУЕ».

- Судебное разбирательство продолжалось почти год. Были допрошены, в том числе посредством сеансов видео-конференц-связи, десятки свидетелей, отбывающих лишение свободы в различных исправительных учреждениях, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области. - Сведения о личности некоторых свидетелей по их заявлениям потребовалось сохранить в тайне в связи с наличием угрозы для их жизни и здоровья. Судом были исследованы многочисленные видеозаписи и предметы криминальной субкультуры, изъятые в исправительной колонии.

Один из виновников получил 17 лет лишения свободы. Первые восемь лет он будет содержаться в тюрьме, а потом – в колонии особого режима. Еще два человека осуждены на 5 лет 1 месяц и 7 лет 6 месяцев соответственно.

Приговор вступил в законную силу.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZXL0w0aFVFRUtaS1Z4eVhKdnBYTlE9PSIsInZhbHVlIjoiQmdFMXlDd0xMVUtnaElDb1JQd1NlQkhZbkE0Rzg0UkRYaHVRbmQvbzFCQ2g1RHdsM1FkMkRrWHhSdWNPcjhTcTFsaUdBSXBMQWhmZCt1ZnQraTlWbVo1WXBVUmVYVGNuUDZiWE1KREdkSTZoZDZ4TlJROHVyT2lkQkErSXpKWDlTUkxYYk1YRU8xczBGek42RjU2UC95S2pUd1F0N09WWmhjQ2c5WUZEVkhDb2hzczEyb0s1c1BGbzdPZDRGSks1RGVIOUpRZitLSE1UYjBGZU5XWHBybGgrcngvd2J5aW00L292UTJDa0IzbXpxR1ZYODZJalRXaVl6WC84emZMcVYxMk5wbDU3QUZDcDIvMWNWdmN5YVZybFczWU9zOUpLa0JXbkFnN2hGSnlITWcyL0g5TU9UbzZBczhQNTFKekhRR3E1TyttbUY1a2ovZDdhUm5HMUN6djFRdGtVbnYvUW4zMEJzbWZQSGg3bXB4YmpDZ2ZaQjYvbUkvU05FMnJJNnFlUmNINnJvZllIaHN3K2pjK3hHbTgzR0o1WHc0YXRIVFZ3dFRCRE1rRnE5dHBXL3MrQ2J1TFZhNWExSmpCYyIsIm1hYyI6IjcxZTk3NjZkN2UxM2YxZjNlZGZiMDc0ZTliMTI4ZThlOTI1ODgxODk0MDgyZmZjOWEwZDlkMDhmMWI0ZjQzMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InorVnFYOUxBSmh2Yk44K1hEeU5TZWc9PSIsInZhbHVlIjoidlVZL0xLZ1pDRWZhaUxmMEVTSm5kRXdVN1Y1VEVaWktzOWNWcGt4OWFFUGYxTXRST214YTM1R1pUKzV5ck1CYlJ4RHRRS2tpdVJTTkU2d2kzY3IyU0djVnUyNEtlNVRsMEoxbmNLWFdzaVdTRHA5MmViODkrTkRSMTY5VkNpREhDME51L1lOZWxoYXpocndXZThzeUlEWkVRVXhvdFFnc0kydlcyMGhnS0J5UEFHRmRhcW9RV3J3TDk5dmF6L0JWVGVRZEpROTQ3TG5FR0dxNDk0RlNsdFJ0SG01MjFZQlNqU2RYZHJSMS85TExlcnFtamtqdXFlN0hXMkdjL0lQNk1RcnAwa0hFTnFVYmhBOEdHUnlpSitRMjdsaEtORzVQMHl6UUs5NDd0K0tOc2J5ZnZYVUg3bjFsU1I3TW1jTUhtL0pqUFl2djczUUtjQjFqNUxtdklYRjZQUGRzQ0l6eFB1ekxKZHpza2NJc1czUEVlUUdrZ3I3b0duNnJWdmgzWThJOTJrNW90V2pFMDBtUi91b0F0aDZqUmRPSEFOWVE2cCtJclRxZGRKcnVQNHRhZ1dBRzFzV0JaOXlQRXpRNUgvQTRlaWlDcjIwcEtQTHMxU3hKRDR1VFhYZGNubi8wMGhFZVErSnpwbDgyL0Vsc0g1Y3Q5Ykl0aW5FaFZuQi9qam80TFAybXZWdmt1UnpvQmdXZ3RlVzdITDZzM3Nzb2VYVy9oWG9GZUoxdy9QOTMzM1o2d2lRVVNxZTFRdGxyanZ2Qk1zclFhZzM3eHVUYnU5Rm9oMStJRit3WnlaSlVUMFYrdmh6ZldIakxXMGNmcEZEbXIwNkRiWlgrSEpCSCIsIm1hYyI6IjI5N2VkZTdmMzIxZTIxZWFjYWM1MGE5Yjk5NDU1YTE1ODYzMDE4ODNlODM1ZDdkNzBiOThmZGU0ZjIyMjM1MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+