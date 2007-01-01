В Калужской области женщина пыталась убить двухмесячного сына

Вечером 26 февраля инцидент произошел в городе Ермолино Боровского района, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Фото: прокуратура Калужской области.

40-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему двухмесячному сыну. Потом она порезала себя.

- Ее действия были пресечены супругом, - уточнили в прокуратуре региона.

Женщину и ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Ведется расследование. Виновнице грозит до 20 лет лишения свободы.