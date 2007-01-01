В Калужской области пойдет под суд директор лесничества

Расследование уголовного дела завершилось в Людиновском районе, сообщили 26 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Фото: СК по Калужской области.

В 2022 году подчиненный рассказал директору о незаконной рубке леса. Однако директор решил никому об этом не сообщать, чтобы не портить свою статистику. За хорошую работу он получал премии.

При обыске в доме у директора лесничества нашли патроны и снаряд времен Великой Отечественной войны, рассказали в прокуратуре области. Это привело к возбуждению уголовного дела еще по одной статье.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.