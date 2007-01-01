В Калуге избили мужчину, отказавшего мошеннику

Задержан 28-летний москвич, сообщили 25 февраля в прокуратуре региона.

По версии следствия, он избил мужчину, с которым подыскивал людей, которые готовы за деньги оформить на себя банковские карты для мошенников.

Пострадавший узнал, что это грозит уголовной ответственностью, и решил отказаться от такой работы. Тогда коллега избил его и требовал 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.