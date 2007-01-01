В Калуге 23-летняя девушка помогала мошенникам

Молодую жительницу Брянска задержали полицейские, сообщили 25 февраля в управлении МВД по Калужской области.

Она нашла подработку в интернете и забирала у пожилых калужан деньги. Перед этим жертвам звонили преступники, которые рассказывали о ДТП с родственниками и просили передать крупную сумму.

Общий ущерб по пяти таким случаям превысил миллион рублей.

Самих мошенников найти пока не удалось, но девушке-курьеру грозит срок. Сейчас ведется расследование уголовного дела.