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Криминал

В Калуге 23-летняя девушка помогала мошенникам

Молодую жительницу Брянска задержали полицейские, сообщили 25 февраля в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:07 сегодня
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Она нашла подработку в интернете и забирала у пожилых калужан деньги. Перед этим жертвам звонили преступники, которые рассказывали о ДТП с родственниками и просили передать крупную сумму.

Общий ущерб по пяти таким случаям превысил миллион рублей.

Самих мошенников найти пока не удалось, но девушке-курьеру грозит срок. Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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