В Калуге вынесли приговор убийце женщины
Преступление произошло год назад – в ночь на 23 февраля.
- 55-летний осужденный из ревности нанёс своей сожительнице множество ударов ножом и твёрдым тупым предметом, - рассказали в Следственном комитете.
Услышавшие шум соседи вызвали полицию. Дверь в квартиру пришлось вскрывать.
Виновника приговорили к 11 годам лишения свободы.
Помимо убийства, его еще судили за хранение наркотиков, которые обнаружили в квартире.
Отбывать наказание калужанин будет в колонии строгого режима.