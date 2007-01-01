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Криминал

В Калуге вынесли приговор убийце женщины

Преступление произошло год назад – в ночь на 23 февраля.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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- 55-летний осужденный из ревности нанёс своей сожительнице множество ударов ножом и твёрдым тупым предметом, - рассказали в Следственном комитете.

Услышавшие шум соседи вызвали полицию. Дверь в квартиру пришлось вскрывать.

Виновника приговорили к 11 годам лишения свободы.

Помимо убийства, его еще судили за хранение наркотиков, которые обнаружили в квартире.

Отбывать наказание калужанин будет в колонии строгого режима.

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