В Калуге вынесли приговор убийце женщины

Преступление произошло год назад – в ночь на 23 февраля.

Фото: СК по Калужской области.

- 55-летний осужденный из ревности нанёс своей сожительнице множество ударов ножом и твёрдым тупым предметом, - рассказали в Следственном комитете.

Услышавшие шум соседи вызвали полицию. Дверь в квартиру пришлось вскрывать.

Виновника приговорили к 11 годам лишения свободы.

Помимо убийства, его еще судили за хранение наркотиков, которые обнаружили в квартире.

Отбывать наказание калужанин будет в колонии строгого режима.