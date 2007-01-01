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Криминал

Калужанка ударила возлюбленного ножом в спину

Кровавый конфликт произошел в Юхновском районе, рассказали 24 февраля в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:38 сегодня
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Мужчина и женщина вместе выпивали. При этом на телефон 36-летней жительницы Кировского района постоянно приходили сообщения от другого мужчины. Собутыльнику это не понравилось, началась ссора и он ударил женщину. В ответ она взяла нож и ударила обидчика в спину, когда тот отвернулся.

Врачи зафиксировали у пострадавшего тяжелые травмы.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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