Калужанка ударила возлюбленного ножом в спину

Кровавый конфликт произошел в Юхновском районе, рассказали 24 февраля в полиции.

Мужчина и женщина вместе выпивали. При этом на телефон 36-летней жительницы Кировского района постоянно приходили сообщения от другого мужчины. Собутыльнику это не понравилось, началась ссора и он ударил женщину. В ответ она взяла нож и ударила обидчика в спину, когда тот отвернулся.

Врачи зафиксировали у пострадавшего тяжелые травмы.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.