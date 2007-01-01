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Криминал

Житель Калужской области избил подругу

В суд ушло дело 38-летнего мужчины из села Льва Толстого.
Дмитрий Ивьев
18:25 сегодня
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В прошлом году он приревновал подругу и начал ее избивать.

Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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