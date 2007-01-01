Калужанка отдала за несуществующие стройматериалы 36 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала женщина из Малоярославецкого района, рассказали в прокуратуре.

Она покупала материалы для стройки через интернет и перевела продавцу деньги.

Но тот перестал выходить на связь и товар не прислал.

Как выяснилось, деньги ушли на счет мужчине из Новосибирской области. Сам он преступление не совершал, но когда-то передал данные своей карты другим людям.

В итоге компенсацию обязан будет выплатить именно владелец счета.