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Криминал

В Калуге задержали 23-летнего иностранца с наркотиками

У мужчины нашли 148 граммов метадона, сообщили в пятницу в полиции.
Дмитрий Ивьев
15:42 сегодня
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По версии следствия, он собирался продавать запрещенное вещество.

Возбуждено уголовное дело. Мигранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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