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Криминал

Житель Калужской области до смерти избил знакомого

В пятницу, 21 февраля, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.
Дмитрий Ивьев
13:45 сегодня
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Инцидент произошел осенью 2023 года в деревне Костино Сухиничского района.

По версии следствия, обвиняемый выпивал вместе с другим мужчиной, а потом они поссорились.

Началась драка.

- Он нанёс своему знакомому удары кулаками по голове и в область груди, а также один удар твердым тупым предметом в голову, - пояснили в СК. - Эти действия привели к черепно-мозговой травме, от которой потерпевший скончался.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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