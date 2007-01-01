Житель Калужской области до смерти избил знакомого

В пятницу, 21 февраля, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

Инцидент произошел осенью 2023 года в деревне Костино Сухиничского района.

По версии следствия, обвиняемый выпивал вместе с другим мужчиной, а потом они поссорились.

Началась драка.

- Он нанёс своему знакомому удары кулаками по голове и в область груди, а также один удар твердым тупым предметом в голову, - пояснили в СК. - Эти действия привели к черепно-мозговой травме, от которой потерпевший скончался.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.