Жительница Обнинска придумала ограбление

Суд вынес ей приговор за ложный донос, рассказали 19 февраля в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

У женщины были проблемы с деньгами. Чтобы оправдаться перед родственниками, она написала в заявлении в полицию, что в лесу на нее напал мужчина с ножом, который забрал вещи и пытался ее изнасиловать.

Однако проверка показала, что жительница наукограда врала.

Виновницу приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.