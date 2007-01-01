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Криминал

Жительница Обнинска придумала ограбление

Суд вынес ей приговор за ложный донос, рассказали 19 февраля в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:43 сегодня
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У женщины были проблемы с деньгами. Чтобы оправдаться перед родственниками, она написала в заявлении в полицию, что в лесу на нее напал мужчина с ножом, который забрал вещи и пытался ее изнасиловать.

Однако проверка показала, что жительница наукограда врала.

Виновницу приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

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