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Новость дня Криминал

В Калуге женская стрижка привела к кровавой драке

Конфликт произошел на одной из улиц города, рассказали 19 февраля в управлении МВД по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:58 сегодня
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35-летний мужчина шел вместе со знакомой-парикмахером. По дороге им встретился мужчина, который начал высказывать претензии женщине. Мол, она плохо постригла его девушку.

Спутнику парикмахерши это не понравилось, он достал перочинный нож и ударил скандалиста в бедро.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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