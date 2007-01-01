В Калуге женская стрижка привела к кровавой драке

Конфликт произошел на одной из улиц города, рассказали 19 февраля в управлении МВД по Калужской области.

35-летний мужчина шел вместе со знакомой-парикмахером. По дороге им встретился мужчина, который начал высказывать претензии женщине. Мол, она плохо постригла его девушку.

Спутнику парикмахерши это не понравилось, он достал перочинный нож и ударил скандалиста в бедро.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.