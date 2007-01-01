В Калуге вынесли еще один приговор по скандальному делу в роддоме
43-летнюю жительницу Москвы оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за передачу взятки, сообщили 19 февраля в прокуратуре области.
Женщина действовала в интересах мужчины, который хотел оформить ребенка своей сестры на жену, которая на самом деле не была беременна.
Когда обман вскрылся в роддоме Калуги, москвичи решили откупиться от полицейского за 260 тысяч рублей. При передаче 220 тысяч в августе прошлого года виновницу задержали.
Ранее саму роженицу осудили за использование поддельного паспорта РФ.
Дело мужчины, который давал взятку, еще расследуется.
220 тысяч рублей конфисковали.