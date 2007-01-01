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Криминал

В Калуге вынесли еще один приговор по скандальному делу в роддоме

43-летнюю жительницу Москвы оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за передачу взятки, сообщили 19 февраля в прокуратуре области.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Женщина действовала в интересах мужчины, который хотел оформить ребенка своей сестры на жену, которая на самом деле не была беременна.

Когда обман вскрылся в роддоме Калуги, москвичи решили откупиться от полицейского за 260 тысяч рублей. При передаче 220 тысяч в августе прошлого года виновницу задержали.

Ранее саму роженицу осудили за использование поддельного паспорта РФ.

Дело мужчины, который давал взятку, еще расследуется.

220 тысяч рублей конфисковали.

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