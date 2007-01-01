В Калужской области отправили в колонию 78-летнего мужчину

Пожилого человека 18 февраля признали виновным в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Преступление произошло в октябре прошлого года в деревне Фатеево Жуковского района.

По версии следствия, двое мужчин из Москвы вместе выпивали на даче и поссорились. 78-летний житель столицы схватился за топор и убил 48-летнего собутыльника.

На суде выяснилось, что пенсионер нанес не менее 15 ударов.

Сам убийца заявил, что плохо помнит произошедшее, но не отрицает, что такое могло быть.

Виновника приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Матери погибшего он должен выплатить миллион рублей.