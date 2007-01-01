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Новость дня Криминал

В Калужской области бывшие полицейские незаконно вырубили лес

Подозреваемых задержали в Жиздринском районе, сообщили 17 февраля в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
11:05 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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- В декабре 2024 года два жителя Жиздринского района, ранее работавшие в территориальном подразделении полиции, осуществили незаконную рубку лесных насаждений, причинив ущерб в особо крупном размере - более 4,5 миллиона рублей, - прокомментировали в СК.

Мужчин арестовали. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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