В Калужской области бывшие полицейские незаконно вырубили лес

Подозреваемых задержали в Жиздринском районе, сообщили 17 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Фото: СК по Калужской области.

- В декабре 2024 года два жителя Жиздринского района, ранее работавшие в территориальном подразделении полиции, осуществили незаконную рубку лесных насаждений, причинив ущерб в особо крупном размере - более 4,5 миллиона рублей, - прокомментировали в СК.

Мужчин арестовали. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Им грозит до семи лет лишения свободы.