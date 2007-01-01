В Калужской области бывшие полицейские незаконно вырубили лес
Подозреваемых задержали в Жиздринском районе, сообщили 17 февраля в региональном управлении Следственного комитета.
- В декабре 2024 года два жителя Жиздринского района, ранее работавшие в территориальном подразделении полиции, осуществили незаконную рубку лесных насаждений, причинив ущерб в особо крупном размере - более 4,5 миллиона рублей, - прокомментировали в СК.
Мужчин арестовали. Сейчас ведется расследование уголовного дела. Им грозит до семи лет лишения свободы.