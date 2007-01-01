В Калуге бывший заключенный на улице набросился на сотрудника колонии

Конфликт произошел 11 января на улице Гагарина.

28-летний мужчина, который ранее сидел в колонии в Товарково, случайно встретил сотрудника в форме из этого исправительного учреждения.

- Мужчина угрожал применить насилие в отношении сотрудника и его семьи, а также нанёс ему удар в голову, - рассказали 14 февраля в прокуратуре Калужской области.

Подозреваемого задержали. Во время следствия он будет находиться в СИЗО.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.