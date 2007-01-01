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Криминал

Житель Калуги фиктивно зарегистрировал 68 мигрантов

С каждого иностранца он брал по 500 рублей, сообщили 14 февраля в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:44 сегодня
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При этом никто из мигрантов по месту регистрации не жил.

На 40-летнего калужанина завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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