В Калужской области мужчина устроил стрельбу на день рождения девушки

Вступил в силу приговор по уголовному делу, которое возбудили еще в 2023 году, сообщили 13 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.

Тогда 22-летний житель Подмосковья приехал в Ферзиковский район в день рождения своей знакомой.

Дождавшись, когда девушка и ее родные выйдут из частного дома на улицу, он надел балаклаву и начал стрелять в воздух из пускового пистолета. Также он направлял пистолет в лицо нового знакомого девушки. Потом 22-летний мужчина убежал.

На суде он говорил, что хотел привлечь к себе внимание и напугать нового знакомого девушки.

За хулиганство суд приговорил его к году принудительных работ. Пострадавшему мужчине он должен выплатить 50 тысяч рублей.