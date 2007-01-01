В Калужской области разбойнику отказали в досрочном освобождении

За совершенное в 2019 году преступление мужчину приговорили к семи годам колонии, однако он хотел выйти раньше.

В четверг, 13 февраля, об этом рассказали в прокуратуре региона.

Суд отказал преступнику в замене наказания на принудительные работы.

В конце 2019 года он вместе с приятелем решил ограбить знакомого.

Все вместе они ехали на машине в Брянск, но в Мосальском районе разбойники попросили остановиться. Они напали на знакомого, засунули его в багажник, отвезли в безлюдное место и избили. У жертвы они забрали два мобильных телефона и 30 тысяч рублей.