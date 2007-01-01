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Криминал

В Калужской области бывшим полицейским вынесли приговор за взятки

На скамье подсудимых оказались женщина и мужчина из Боровского района.
Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
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В 2023 году она была инспектором ДПС в Боровском районе и брала от водителей взятки от 3000 до 8000 рублей. Кроме того, инспектор ввела в заблуждение участника ДТП и потребовала от него 15 тысяч рублей.

На мелких взятках и злоупотреблении полномочиями также попался инспектор ИВС, рассказали 13 февраля в прокуратуре региона.

Женщину приговорили к четырем годам принудительных работ и штрафу в 100 тысяч. Мужчина получил два года условно и штраф в 60 тысяч. Также их лишили званий старший лейтенант.

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