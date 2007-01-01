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Новость дня Криминал

В Калуге продавец продуктового магазина перевела мошенникам 1,35 миллиона рублей

Женщина поверила, что сможет заработать на бирже.
Дмитрий Ивьев
12:52 сегодня
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Телефонные мошенники убедили калужанку установить приложение, в котором отображалась прибыль.

За несколько дней женщина перевела 450 тысяч рублей. Часть этих денег она взяла в кредит.

Чтобы вывести прибыль, преступники попросили отправить еще одну крупную сумму. Денег у калужанки больше не было, но женщина убедила зятя взять кредит в 900 тысяч рублей. Эту сумму она также отдала фальшивым брокерам.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, рассказали 13 февраля в прокуратуре Калужской области.

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