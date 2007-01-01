В Калуге мошенники обманули семерых пенсионеров, задержан курьер

В общей сложности пожилые калужане отдали 1,5 миллиона рублей.

Преступники звонили и рассказывали, что родственники калужан попали в ДТП и нужно срочно передать деньги для выплаты компенсации.

Пакеты с наличкой забирали таксисты, которые отвозили все 18-летнему парню. Он оставлял часть денег себе, а остальное пересылал на счет преступников.

Молодого человека задержали, рассказали 13 февраля в полиции.

Ведется расследование уголовного дела.