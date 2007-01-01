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Криминал

В Калуге мошенники обманули семерых пенсионеров, задержан курьер

В общей сложности пожилые калужане отдали 1,5 миллиона рублей.
Дмитрий Ивьев
12:15 сегодня
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Преступники звонили и рассказывали, что родственники калужан попали в ДТП и нужно срочно передать деньги для выплаты компенсации.

Пакеты с наличкой забирали таксисты, которые отвозили все 18-летнему парню. Он оставлял часть денег себе, а остальное пересылал на счет преступников.

Молодого человека задержали, рассказали 13 февраля в полиции.

Ведется расследование уголовного дела.

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