В Калуге пьяный иностранец ударил сотрудника Росгвардии

В ближайшее время начнется суд над 27-летним мужчиной из Беларуси, сообщили 12 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Сотрудники Росгвардии приехали ночью в кафе по поводу возможной кражи телефона. На улице один из силовиков сделал замечание пьяному посетителю. А тот набросился на оперативника с кулаками.

По уголовной статье иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре региона.