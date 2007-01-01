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Криминал

В Калуге пьяный иностранец ударил сотрудника Росгвардии

В ближайшее время начнется суд над 27-летним мужчиной из Беларуси, сообщили 12 февраля в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
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Инцидент произошел в октябре прошлого года.

Сотрудники Росгвардии приехали ночью в кафе по поводу возможной кражи телефона. На улице один из силовиков сделал замечание пьяному посетителю. А тот набросился на оперативника с кулаками.

По уголовной статье иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре региона.

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