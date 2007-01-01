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Криминал

Ревнивый калужанин с ножом набросился на соперника

Конфликт произошел в селе Рыченки Перемышльского района минувшей осенью. Сейчас виновнику вынесли приговор, рассказали 11 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
09:44 сегодня
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53-летний мужчина ударил оппонента ножом в живот. Тот получил тяжелые травмы.

Также он набросился на женщину, повалил на пол, несколько раз ударил и угрожал убить.

Виновника отправили в колонию общего режима на три года и один месяц. Пострадавшему от ножевого ранения он должен выплатить 500 тысяч рублей.

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