Ревнивый калужанин с ножом набросился на соперника

Конфликт произошел в селе Рыченки Перемышльского района минувшей осенью. Сейчас виновнику вынесли приговор, рассказали 11 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.

53-летний мужчина ударил оппонента ножом в живот. Тот получил тяжелые травмы.

Также он набросился на женщину, повалил на пол, несколько раз ударил и угрожал убить.

Виновника отправили в колонию общего режима на три года и один месяц. Пострадавшему от ножевого ранения он должен выплатить 500 тысяч рублей.