Калужане пытались заработать на инвестициях, но отдали мошенникам 2,5 миллиона

Полиция сообщила о новом случае обмана.

Фото из архива.

Все началось с того, что женщине из Калуги позвонил незнакомец, который предложил заработать на бирже. Она согласилась и вложила свои деньги.

На счету отображалась прибыль. Но для ее вывода мошенник попросил оплатить комиссию.

Денег у калужанки больше не было, и она пошла к другу.

Тот тоже заинтересовался биржей. Мужчина перевел 2,5 миллиона рублей.

После этого преступники перестали выходить на связь с калужанами.

Ведется расследование уголовного дела, рассказали в УМВД по Калужской области.