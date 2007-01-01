Калужане пытались заработать на инвестициях, но отдали мошенникам 2,5 миллиона
Полиция сообщила о новом случае обмана.
Все началось с того, что женщине из Калуги позвонил незнакомец, который предложил заработать на бирже. Она согласилась и вложила свои деньги.
На счету отображалась прибыль. Но для ее вывода мошенник попросил оплатить комиссию.
Денег у калужанки больше не было, и она пошла к другу.
Тот тоже заинтересовался биржей. Мужчина перевел 2,5 миллиона рублей.
После этого преступники перестали выходить на связь с калужанами.
Ведется расследование уголовного дела, рассказали в УМВД по Калужской области.