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Криминал

Калужане пытались заработать на инвестициях, но отдали мошенникам 2,5 миллиона

Полиция сообщила о новом случае обмана.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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Фото из архива.
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Все началось с того, что женщине из Калуги позвонил незнакомец, который предложил заработать на бирже. Она согласилась и вложила свои деньги.

На счету отображалась прибыль. Но для ее вывода мошенник попросил оплатить комиссию.

Денег у калужанки больше не было, и она пошла к другу.

Тот тоже заинтересовался биржей. Мужчина перевел 2,5 миллиона рублей.

После этого преступники перестали выходить на связь с калужанами.

Ведется расследование уголовного дела, рассказали в УМВД по Калужской области.

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