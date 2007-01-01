-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Дело калужского насильника показали по федеральному каналу
Новость дня Криминал

Дело калужского насильника показали по федеральному каналу

В воскресенье, 9 февраля, по ТВЦ показали программу "Охота на маньяка"
Дарья Джуманова
17:00 сегодня
0 476
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2015 году в Калужской области произошло 10 нападений на женщин.

Первой жертвой стала Людмила, которая пришла на Трифоновское кладбище, чтобы навестить отца. Внезапно на неё напал человек в камуфляже, связал ей глаза её вещами, изнасиловал, задавал вопросы о семье и скрылся.

Второе нападение произошло недалеко от Оптиной Пустыни, что указывало на то, что преступник передвигался на транспортном средстве.

Последующие жертвы описывали схожие обстоятельства: преступник был в камуфляже, задавал одни и те же вопросы и складывал вещи.

Последнее нападение произошло в Перемышле, где был обнаружен красный мотоцикл, на котором, как выяснилось, передвигался насильник. За три дня полиция проверила все красные мотоциклы в районе. В Козельске был зарегистрирован только один такой мотоцикл, и его владельца вызвали в полицию под предлогом кражи аналогичного транспортного средства.

Подозреваемый явился в том же камуфляжном костюме, вёл себя спокойно и не пытался скрыться.

Изначально мужчина всё отрицал и даже упал в обморок во время допроса, но в итоге во всём сознался.

Суд приговорил его к 9,5 годам колонии.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQ1VkFZVWwyTktMdUplekJiQzkzdFE9PSIsInZhbHVlIjoiY3FvbWwrdjRFMS9kcDlSNzdNQ2JGdksxbCtlaENBRFhDVlM2LzdvQTZHcnVxUWZvRS9BRVl1WXRCK28yN2JSSEcvbDJkS3daemV1WGMwK0xScGNnZnd5K2lkbG1ZNEFkTlpkTmY4eVRiZ2pOTEhkbVpoakxmMjRyS2RHaTI4YTFNS0VlYzFMbU9JK096TGlSemYvNkRTU0lqSUxOdUJVOS9CazFjNzdGNW1uRUNndHpnWHlmSTRYb2p1R3RMR1VtTXUydEJGMXFHZTBZcGUwcHVpYy94K2VvRlRCTUljemZjVjVoRVNqT2xuV1FzVDM0NWFqdk11YjdCdnpkYU5GOFRiYnNkdTZiVmZuaTllZXFOTDBFbFlkZG52RWJhUVdvSkRJZnBhN0l0OTZ6dzMzdFFQM0RDa2kvdll2U1k3UWFiamgzUXM1WnNZbGJhTjlhK0xpWm9rdmNSZGJDUWNyclozaGRzZ2lBaTZFS05zZzE0bW84VTJkbm9BdldHQWJjemdWMGJCcVZuN21oOFhzWW0wbm1CZXF0cXdrbGhKOFQvNmhLRFdoTGJkdHZSR3BZRDZ5OFFJcGZBNUFxQUFucCIsIm1hYyI6Ijc1Y2FlZjFkYWU0NDRkZjM5OTA3NjBlNDE5MDVmZDUzY2JiMDBjYzViODUzMzc2MmYyMzFmY2JjNmRlMTJjZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlI1dGwzTEJYRFZYQ1lxSk5uZmJPWkE9PSIsInZhbHVlIjoiTXE5bEluczh0KzVBQmwyUU9YRG5GZWxnSERWUmpiVmpDbndpNEM3QlQ1ZXdKclI1UnhCTzlTMUxibE4zRFhPSUpvU3QyaGpqL1dVWmxIVmlpZUpSRGFzZE1IRzdQb1VKNzVMQTFWT0JPTStIdW5JV3lIUm01MFVEZXpVd0E0TjFoeG15TFc3SXMwRmZ3bWw5MXhpZGZmY21KQmR5bzhObC8ycHQvQi9DTTFKakY1amV4eDhvc1FhUi9CWWhhWjYrd0N5THo1VGZBUTNsQnU1ZkpJVW10SlRXNzl0V2NkZ1lVbTBlOFY2NTVtbThOU203K0xRT01jcHlFOUxvVlFMelZzVGtUeWJCb3d3ek1DK2hUc2xyZW5LRi96NFBRMmRVVHRabE9LZXZ1ckM1TE1DN2d0MTBIcFRtVm5vMVhhbUd4allvMjRqc2s1V21LMjZpV3FzWnkvRHAzYkxWdDVuZUFRL2s0Qnp5L2Q2eHFsUEhhaHplWDVueDY0cEJGNC9GVVVnN2cyTFAyU1p2NjJGVGw1UTBtalNScWl2dmJsZERvS21MSE1iNnZnWWJ3RGlrckJXZmhWT0hIN2J2WWE3NEExZHlRNzBqMnRKeG9OTDVscGJwSmFpamIxZUd1L2JuWUMyN1crSitEaTdzUzBlMk5ubFFldnh6L2ZtbGNNbzkydzhwTGc1d0Z5L1cwZHVwT1lISGZjaWx6RXpEVFJNNVc3KzlWMWc2UHltMTlKY29KMHJ2VWtOdGdsQmJ3Nm1hd2JCZkhQL01HZnVFMjdQa2JpalpLWXJRZ3FqeFJ3ZzgxbFlURDN2VVJOTkpJd0YzaVd5UFJxam1TS1U2d0JWaCIsIm1hYyI6IjEwMTI2MmI2YWNjMmE3MTkyNTJhZDU1ZTU4MjAwYjE3MmRjODM1ZDdhNjZhMWE1YzFjMDk4ZTUyNjdmOThlNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+