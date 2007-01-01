Дело калужского насильника показали по федеральному каналу

В воскресенье, 9 февраля, по ТВЦ показали программу "Охота на маньяка"

В 2015 году в Калужской области произошло 10 нападений на женщин.

Первой жертвой стала Людмила, которая пришла на Трифоновское кладбище, чтобы навестить отца. Внезапно на неё напал человек в камуфляже, связал ей глаза её вещами, изнасиловал, задавал вопросы о семье и скрылся.

Второе нападение произошло недалеко от Оптиной Пустыни, что указывало на то, что преступник передвигался на транспортном средстве.

Последующие жертвы описывали схожие обстоятельства: преступник был в камуфляже, задавал одни и те же вопросы и складывал вещи.

Последнее нападение произошло в Перемышле, где был обнаружен красный мотоцикл, на котором, как выяснилось, передвигался насильник. За три дня полиция проверила все красные мотоциклы в районе. В Козельске был зарегистрирован только один такой мотоцикл, и его владельца вызвали в полицию под предлогом кражи аналогичного транспортного средства.

Подозреваемый явился в том же камуфляжном костюме, вёл себя спокойно и не пытался скрыться.

Изначально мужчина всё отрицал и даже упал в обморок во время допроса, но в итоге во всём сознался.

Суд приговорил его к 9,5 годам колонии.