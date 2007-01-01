Экс-мэру Калуги Николаю Любимову продлили арест

Басманный суд Москвы рассматривал этот вопрос в пятницу, 7 февраля.

По ходатайству следователя арест продлен до 11 мая, сообщило агентство «РИА Новости».

Заседание суда проходило в закрытом режиме. За это выступали как следователи, так и адвокаты.

Любимова арестовали в декабре 2024 года. Его обвиняют в трех взятках в особо крупном размере в тот период, когда чиновник был губернатором Рязанской области.

До работы в Рязани Любимов занимал различные посты в Калуге. Он успел побывать городским головой, министром, заместителем губернатора Артамонова, областным депутатом и депутатом Госдумы.

За день до ареста он объявил об уходе с должности члена Совета Федерации.