-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Экс-мэру Калуги Николаю Любимову продлили арест
Новость дня Криминал

Экс-мэру Калуги Николаю Любимову продлили арест

Басманный суд Москвы рассматривал этот вопрос в пятницу, 7 февраля.
Дмитрий Ивьев
17:41 сегодня
0 790
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По ходатайству следователя арест продлен до 11 мая, сообщило агентство «РИА Новости».

Заседание суда проходило в закрытом режиме. За это выступали как следователи, так и адвокаты.

Любимова арестовали в декабре 2024 года. Его обвиняют в трех взятках в особо крупном размере в тот период, когда чиновник был губернатором Рязанской области.

До работы в Рязани Любимов занимал различные посты в Калуге. Он успел побывать городским головой, министром, заместителем губернатора Артамонова, областным депутатом и депутатом Госдумы.

За день до ареста он объявил об уходе с должности члена Совета Федерации.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhJcFo3T29kaEdHcEVoelBNWmdjOHc9PSIsInZhbHVlIjoidllYdXJKLzhreFc4WGxyWjdKeWl2b3lsdGVHNWNUNGJVeGRYdlhNOFo3SEJLQXJWMldpcWlBSzI2b0NQZGMzYzZWRW9QdGxxcUI2cTFJWDFVODFzemI3a1VkSlhVdXd0TVZrTXdaY1VYNEhaN0djRHhJa2lMcUZlWERaYnNFeGxseXVqZEI1VlhBOW5pUzdTQVBYWmw5UmNuUmh4WEFsUDRXeUxaa05pcVBteXU2Q3RoTFZRcHZsWlVFRU9ZbHE3dGlZRnpuMFRJWG5hMElaVFMrQUhYTmdka3RSZFNMRGo5RGlyVFIxVXNCRWlqM0pWdWFOa25rMlRjSWVoSnQ0endrRWRUUk5KMG1kVWk3cDhiZjRNTHRQM0J4ZEdWWnhCZDEyRC9VR0RPa2RxQU10OGgvSk54UHp0d0xzaFU1b1JYdDYya2FaMjBRLzI2UkJIc2ZmRU5HaUxEWnV1cm5pUEJBWnFHOUgxRFNxQWZldnZkUTJJMGVrS3JlYmdhY2JJKzRZZU00MWRwZG1hNU9CUWovaUFXZ3FDb1RaVkExcXVCbld1MGZUTXBvcVM3ek5hUFU2V21IZFJzTHo1TDFiYiIsIm1hYyI6IjUxMWY5OGE0YjZhOTMzMGVhODQ2YmMyMjJiMDRhOTc0MzY2ZGQ1NDgwNGRiMWJjZmE4MzY1NDNkZTk0NGJhYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlzVUF1SzJrWDRNOURzalBCK3pyS0E9PSIsInZhbHVlIjoieDJ4eXc1OWtwVVcxU3JxeEJEd0VNZTFXQ05YKzdNMmJCWGpLY3pjOWZ2UDNVWUhWdjdWV1lZYWF6WWE4YWNZSkUwbFpoVndSQjVjRXZKZlM4UmNCREdYWkJYUHl0Rmx0em1pOTZQalBIZm5JZnoxT2pnWldoR3dEd3dWeFl5M2lsdW96YnM1MFpza3VNTFp1Ull6MUs4QmZMbEJybUhGS3RWTUNtdTlqOUMyejNQbFNzTzR2UDNzc1Y1bHkyQ2s4a1U1Ui9STVovY3hWWS9PakZkbjdhZm9ueTZBSWNzMVNaYWd0OVJPaWp6MVowQUYwWVdLenZLSCt6UzJnQW43aGtORUdRTWlnaWk4SmNzR3lZMUZsU3kwOE9qcWxOSmZOcTlVcU5RWUdyRFpaS3Fpc1I5YnhqN25CQmY4RnlDZFU4b05aMVdaNEpBTlkyMHRQbFRPTHQ3cHZTZm4yMWM1WTgzYmpZNVE5SXpRcVI2S1ZycUcrOHJUUW5oQ2JsMnAyOVlrdlJVS0NTOTluZ004S2tqRFNLNVFhY3NnYVY0V0V0YTBVckZOZC96dzh6S1hYVnFHaUh4NjB2WWlxQVRTZlBWNHNaRWNFcUtlUEo0MzkyUjN1Rjd6NHAxTXcwY0piTHkyeml3b1IwOC9Ca0h2NEhKZFJuU1hQSmw0RXhzRWVFQ2pUc3NpUU9GMVVXWXBremNqMjJsV2p0YWxBenJzc2tCdW9qcXBEZHZhN0ZhbkVjNmNiMDBSaGtMWVB1NTZiUHN4bkFZcDEyQ00xTnpUV3d1M1IvVXdtTDNSVTcrYm5IbHl2dExGejQzOXV2dTh2Uk01YVdlY1JDNnlqdXJ5byIsIm1hYyI6IjU0Y2Q0YTVkMjFiMmE4ZTljOTU3YTdlYTdkY2JhMjY2ZjhjYmQwOWUwOWExNmNlOWQxODFlMzZjNzQ3MDU5ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+