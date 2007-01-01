В Калужской области задержали нигерийца, обманувшего 5 россиянок на 9 миллионов

23-летнего африканца обвиняют в мошенничестве.

Уголовное дело возбудили в Якутии, так как одна из пострадавших из этого региона.

По версии следствия, нигериец действовал в составе преступной группы. Он знакомился с женщинами в соцсетях, завязывал романтические переписки, а потом под разными предлогами выманивал деньги.

Через нигерийца деньги попадали другим участникам банды.

На данный момент известно о пяти пострадавших россиянках, которые отдали мошеннику 9,1 миллиона рублей.

Мигранта нашли в Калужской области. Но на данный момент его уже доставили в СИЗО в Якутии, рассказали 7 февраля в прокуратуре.