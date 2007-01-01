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Криминал

Калужанин перевел мошенникам 2,4 миллиона рублей

Сбережений лишился 47-летний мужчина, рассказали 6 февраля в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:21 сегодня
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Преступник позвонил ему и убедил отправить деньги на якобы безопасный счет.

По данному факту ведется расследование уголовного дела. Виновных ищут.

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