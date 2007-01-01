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Новость дня Криминал

Незаконных мигрантов из Калужской области теперь будут выдворять без решения судов

Регламентирующий это федеральный закон вступил в силу 5 февраля 2025 года.
Владимир Андреев
13:08 сегодня
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О нововведениях в сфере миграции в четверг, 6 февраля 2025 года рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел Саенков.

- Со вчерашнего дня эти решения принимают начальники и заместители начальников территориальных органов МВД России, - пояснил Павел Саенков.  - То есть, фактически, эти решения будут выноситься теперь нами самостоятельно.

Кроме этого, до 1 мая 2025 года действует своеобразная миграционная амнистия.

Граждане, незаконно находящихся на территории России, могут легализоваться без последствий.  

- В случае самостоятельного прибытия иностранного гражданина, меры административного воздействия в виде выдворения к нему не принимаются, - уточнил Павел Саенков.

За 2024 год в Калужской области пресечено порядка 7600 административных правонарушений в сфере миграции. Фактически выдворено с территории региона 885 и депортировано 99 иностранных граждан.

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