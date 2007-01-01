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Криминал

Калужанин ножом ударил родственника в живот

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились.
Дмитрий Ивьев
11:16 сегодня
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30-летнему жителю Мосальского района грозит до 10 лет колонии.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми, сообщили 4 февраля в прокуратуре региона.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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